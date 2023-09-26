Енергоатом вивів на максимальну потужність всі сім атомних енергоблоків

Компанія Енергоатом вивела на максимальну потужність усі 7 працюючих на даний час атомних енергоблоків, які раніше були обмежені умовами роботи ринку.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Енергоатома.

"Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт. Завершено перевантаження і ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу", - йдеться у повідомленні.

У Енергоатомі зазначили, що в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія в енергетиці, у межах якої компанія поступово виводить з планових ремонтів усі енергоблоки, щоб максимально підготуватись до проходження осінньо-зимового періоду та забезпечити електроенергією всіх споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реактор на Рівненській АЕС вперше завантажили неросійським ядерним паливом.

Крім того, ми раніше інформували, що енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими.

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