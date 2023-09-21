Як підготуватись до відключень світла в Україні: що купити і зробити

Вимкнення електроенергії буде легше пережити, якщо підготуватися і придбати все необхідне для цього заздалегідь.

Українців попереджали про складні осінь та зиму 2023-2024 років та можливі відключення світла в разі нових російських атак. Аби зникнення електроенергії не застало вас зненацька, слід підготувати заздалегідь набір екстреної допомоги: ліхтарик, батарейки, додаткові джерела енергії (павербанки), готівку та інше.

Як підготуватись до відключень світла 2023 і що варто придбати – читайте на ТСН.ua.

Як підготуватись до відключень світла 2023

Щоб підготуватись до відключень світла, переконайтеся, що у вас є ліхтарик, свічки, батарейки, лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи, а також альтернативні методи заряджання (павербанки) для телефона чи інших пристроїв, які потребують живлення (ноутбуки, ліхтарики тощо).

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Зауважимо, ціни на павербанки коливаються у межах 900-1500 грн і залежать від ємності батареї. Краще купувати павербанки на 20-30 тис. міліампер/годин. Одним зарядом такого пристрою можна буде підзарядити телефон до шести разів.

Якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, іншими пристроями, що дозволять заряджати життєвонеобхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.

Не завадить придбати спеціальні пристрої, які захищають гаджети від перепадів напруги, що часто трапляється під час вимкнень електроенергії.

Завжди тримайте зарядженим свій мобільний телефон і майте під рукою запас батарей. Подбайте, аби рахунок мобільного був завчасно поповнений.

Що треба купити, аби підготуватись до вимкнень світла / Фото: Getty Images

Утепліть своє житло, вікна, вхідні двері. Варто обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, аби запобігти втраті тепла. Таку ж процедуру слід провести і з вхідними дверима.

Щоб зберегти їжу холодною, якщо світло зникне надовго, придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою. Зауважимо, більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько чотирьох годин. Водночас заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 год. У разі зникнення електроенергії бажано відчиняти холодильник і морозильну камеру якомога рідше та на якомога менший час.

Підготуйте технічну та питну воду на кілька днів. З’ясуйте, де поблизу є бювети.

Підготуйте їжу тривалого зберігання, швидкого приготування, сублімовану їжу на кілька днів. Запасіться продуктами, які не потребують термічної обробки – консерви, крекери, хлібці тощо.

Якщо у вас лише електрична плита, придбайте портативну (туристичну) газову плиту чи пальник, завчасно підготуйте термоси з теплими напоями чи супом.

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Підготуйте теплий одяг (зокрема, термобілизну) і ковдри на випадок, якщо буде холодно. Якщо є змога, придбайте альтернативні засоби обігріву, що не потребують електроенергії.

Заздалегідь дізнайтеся, де найближчі "Пункти незламності" на випадок, якщо ваші гаджети розрядяться, зникне зв'язок чи теплопостачання. Дізнайтесь адреси кафе чи магазинів, які мають автономні генератори.

Тримайте повним бензобак вашого автомобіля, адже насоси АЗС потребують електроенергії для своєї роботи, тож у разі відключення світла можуть не працювати.

Варто запастися готівкою, адже за відсутності електроенергії не працюватимуть банкомати і банківські термінали.

Що купити на випадок відключень світла

На випадок відключень світла варто заздалегідь придбати додому цей список речей, які допоможуть простіше пережити кілька годин без електроенергії.

Свічки та сірники.

Лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи.

Ліхтарі на батарейках, акумуляторах або механічні.

Запасні батарейки.

Повербанки.

Автомобільний зарядний пристрій.

Генератор.

Термоси.

Водяні грілки.

Сумка-холодильник.

Портативна газова плита, туристичний примус (пальник).

Чайник на акумуляторі.

Їжу тривалого зберігання, швидкого приготування, сублімовану їжу на кілька днів.

Ліки, які ви постійно приймаєте, жарознижуальні та препарати від розладів травлення.

Теплий одяг.

Радіоприймач на батарейках.

Чим запастися на випадок вимкнення електроенергії / Інфографіка: ДТЕК

Чим запастися на випадок вимкнення електроенергії / Інфографіка: ДТЕК

Що робити, якщо не буде світла

Якщо вдома раптово зникло світло, переконайтеся, що це відключення не сталося через несправності домашньої електромережі. Запитайте у сусідів, чи є у них електроенергія, гляньте, чи працюють вуличні ліхтарі, чи є світло у вікнаї будинків навпроти.

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Перевірте наявність вашої адреси у графіках вимкнення електроенергії, які мають бути розроблені у кожній з областей України. Перевірте на сайті обленерго наявність інформації про аварійне відключення світла.

Якщо світла немає лише у вашому будинку або тільки у вашій квартирі, зверніться до компанії-управителя або до ОСББ для виклику електрика.

Чим зайнятися, коли немає світла

Якщо дозволяє погода і немає повітряної тривоги, влаштуйте пішу прогулянку, пікнік чи сходіть до кав’ярні.

Влаштуйте фотосесію, якщо є фотокамера або ж, якщо ваші смартфони мають повний заряд.

Влаштуйте активні ігри або позаймайтеся спортом на подвір'ї.

Потанцюйте або пограйте на музичних інструментах (якщо такі є).

Пограйте в настільні ігри, у відверті запитання.

Сходіть на шопінг, якщо поряд розташовані магазини чи ТЦ, де є електроенергія.

Приберіть удома, зробіть перестановку.

Перегляньте свій гардероб, позбудьтеся непотрібних речей.

Можна зайнятися медитацією, йогою.

Почитайте книги, журнали.

Обдумайте свої плани та мрії, розпишіть короткострокові цілі.

Поговоріть із близькими про свої емоції, переживання та почуття.

Приготуйте завчасно обід та вечерю, якщо є можливість.

Організуйте романтичну вечерю.

Прийміть ванну при свічках.

Займіться коханням.

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