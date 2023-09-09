Тривалі блекаути: українців очікують відключення світла до 10 годин

В Україні у нинішньому опалювальному сезоні може бути більше відключень світла, аніж торік. Адже наразі не доводиться говорити про значне відновлення пошкоджених внаслідок атак РФ потужностей.

Про це в коментарі "Фокусу" розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, коли минулого року окупанти били по об’єктах, які відповідають за передавання електроенергії, біля гідроелектростанцій, теплових електростанцій, було зрозуміло - повністю їх відремонтувати за літо неможливо.

Експерт каже, коли йдеться про оперативні роботи, то це не означає, що потужність підстанції повністю відновили.

"Якщо підстанція пропускає мільйон кВт, її відновили оперативно на 70%, вона взимку не пропустить більше, ніж половину потужності, а ймовірність аварійних випадків підвищиться. Вважаю, що в нинішньому сезоні відключень буде більше. У ДТЕК Дніпропетровської області вже говорили, що треба готуватися до відключень по 4-8 годин, я думаю, це оптимістичний прогноз, і сміливо можна готуватися до відключень до 10 годин", - наголошує Юрій Корольчук.

Найбільш проблемними регіонами, каже експерт, є Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська області. Втім, попри це, відключення будуть скрізь.

"Енергосистема пов’язана. Відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго - залежить від того, наскільки холодною буде зима", - пояснив Корольчук.

Слід зауважити, що днями радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що українські атомні електростанції (АЕС) готові до зими на 70%, електромережі - на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) - на 30%. Йшлося про планові роботи. Натомість генеруюче обладнання, за словами Зеркаль, відновлено лише на одну третину.

Втім, таку заяву Зеркаль спростували в Міненерго, наголосивши, що наведена нею інформація про стан ремонтної кампанії на енергооб'єктах не відповідає дійсності. Натомість у відомстві надали таку інформацію:

24 енергоблоки теплових станцій — 62% від загальної кількості;

32 гідроагрегати — 68% від загальної потужності гідроелектростанцій;

гідроелектростанцій; 5 атомних блоків із 9 завершили, 4 — перебувають у процесі ремонту;

70% теплоелектроцентралей відремонтовано, 30% — у процесі ремонту.

Як повідомлялося, місцева влада та енергетичні компанії вже розробили графіки відключення світла в регіонах України, їх можуть застосовувати від 1 жовтня. Відключення електроенергії може початися з новими атаками росіян.

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