Військовий облік жінок: адвокат пояснив, кому обмежать виїзд за кордон

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація.
В Україні від 1 жовтня жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік. Утім, обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані.
Про це розповіла адвокатка Ario Law Firm Надія Грищенко в коментарі РБК-Україна.
Що означає взяття жінок на військовий облік
Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.
"Відповідно до законодавства (Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487), військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави", – пояснює Надія Грищенко.
Зокрема, це передбачає:
- фіксацію, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;
- здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;
- подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії, зокрема, військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави", – додає вона.
Нагадаємо, торік парламент вніс зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та передбачив, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Від 1 жовтня 2023 року такі жінки повинні з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.
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