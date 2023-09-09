Військовий облік жінок: адвокат пояснив, кому обмежать виїзд за кордон

В Україні від 1 жовтня жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік. Утім, обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані.

Про це розповіла адвокатка Ario Law Firm Надія Грищенко в коментарі РБК-Україна.

Що означає взяття жінок на військовий облік

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

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"Відповідно до законодавства (Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487), військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави", – пояснює Надія Грищенко.

Зокрема, це передбачає:

фіксацію, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;

здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;

подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії, зокрема, військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави", – додає вона.

Нагадаємо, торік парламент вніс зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та передбачив, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Від 1 жовтня 2023 року такі жінки повинні з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

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