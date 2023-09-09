Землетрус у Марокко: МЗС шукає українців серед постраждалих

Поки про постраждалих громадян України невідомо.

Міністерство закордонних справ перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу, що стався ввечері 8 вересня в Марокко.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей унаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила", - повідомив Ніколенко.

Для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті за номером +212 6 61 18 63 90.

Нагадаємо, у Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 6,8 бала. Багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша. Було зруйновано багато будівель.

Кількість загиблих зростає. Наразі (ранок 9 вересня) відомо про щонайменше 632 жертв. Ще 329 людей отримали поранення і перебувають у лікарнях.

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