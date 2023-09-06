На півдні Бразилії сильні паводки: загинуло понад 20 осіб

На півдні Бразилії панував сильний шторм, який призвів до паводків в кількох містах. Щонайменше 21 людина загинула

Про це повідомляє The Guardian та france24.

Зокрема, у місто Такуарі опинилося під величезною кількістю води після того, як річка вийшла з берегів.

Крім того, близько 60 міст у регіоні Ріу-Гранді-ду-Сул постраждали від шторму. Його синоптики класифікували як позатропічний циклон.

"Ми були глибоко засмучені новиною про те, що ще 15 тіл були знайдені в місті Мукум. Кількість загиблих зросла до 21", - губернатор штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте заявив

Зазначається, що у цьому невеликому містечку з населенням п'ять тисяч осіб сотні людей довелося рятувати з дахів. Оскільки річка Такуарі затопила понад 85% міста.

Місцева влада повідомляє, що 3,7 тис. людей також були змушені залишити свої будинки через сильні опади, які спричинили повені та зсуви.

"Люди все ще вважаються зниклими безвісти. Число загиблих може зрости", сказав мер Матеус Троян.

Як повідомлялося, цього року Земля пережила найспекотніший серпень - це було найспекотніше літо у Північній півкулі. Раніше такого ніколи не відбувалося. Рекордно спектоним виявився серпень, який наблизився до смертельних температур.

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