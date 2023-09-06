Варшава закупить у США майже сто ударних вертольотів Apache - Міноборони Польщі

Apache застосовувалися у цілій низці збройних конфліктів практично на всіх континентах.
Конгрес США погодився продати Польщі ударні вертольоти Apache у кількості 96 одиниць.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"У нас є згода Конгресу США на продаж Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та озброєнням. Зараз ми починаємо переговори щодо ціни. До завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі армія США забезпечить нас Apache з власних ресурсів", - написав очільник польського міністерства у Мережі X (колишній Twitter).
Додамо, що AH-64 Apache – це основний ударний вертоліт США, розрахований на екіпаж із двох людей. Вертоліт обладнаний системою розпізнавання "свій — чужий" AN/APX-110 та станціями попередження про опромінення РЛС AN/APR-39 та лазерного опромінення AN/AV-2 . Apache застосовувалися у цілій низці збройних конфліктів практично на всіх континентах.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Польща закупить у США гелікоптери Apache та обладнання на $12 млрд.
Читайте також: