Варшава закупить у США майже сто ударних вертольотів Apache - Міноборони Польщі

Apache застосовувалися у цілій низці збройних конфліктів практично на всіх континентах.

Конгрес США погодився продати Польщі ударні вертольоти Apache у кількості 96 одиниць.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"У нас є згода Конгресу США на продаж Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та озброєнням. Зараз ми починаємо переговори щодо ціни. До завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі армія США забезпечить нас Apache з власних ресурсів", - написав очільник польського міністерства у Мережі X (колишній Twitter).

Додамо, що AH-64 Apache – це основний ударний вертоліт США, розрахований на екіпаж із двох людей. Вертоліт обладнаний системою розпізнавання "свій — чужий" AN/APX-110 та станціями попередження про опромінення РЛС AN/APR-39 та лазерного опромінення AN/AV-2 . Apache застосовувалися у цілій низці збройних конфліктів практично на всіх континентах.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Польща закупить у США гелікоптери Apache та обладнання на $12 млрд.

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