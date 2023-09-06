Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Варшава закупить у США майже сто ударних вертольотів Apache - Міноборони Польщі

Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Варшава закупить у США майже сто ударних вертольотів Apache - Міноборони Польщі

Ударний вертоліт США Apache. ФОТО: war-book

Apache застосовувалися у цілій низці збройних конфліктів практично на всіх континентах.

Конгрес США погодився продати Польщі ударні вертольоти Apache у кількості 96 одиниць. 

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. 

"У нас є згода Конгресу США на продаж Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та озброєнням. Зараз ми починаємо переговори щодо ціни. До завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі армія США забезпечить нас Apache з власних ресурсів", - написав очільник польського міністерства у Мережі X (колишній Twitter).

Додамо, що AH-64 Apache – це основний ударний вертоліт США, розрахований на екіпаж із двох людей. Вертоліт обладнаний системою розпізнавання "свій — чужий" AN/APX-110 та станціями попередження про опромінення РЛС AN/APR-39 та лазерного опромінення AN/AV-2 . Apache застосовувалися у цілій низці збройних конфліктів практично на всіх континентах.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Польща закупить у США гелікоптери Apache та обладнання на $12 млрд.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація