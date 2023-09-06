У Чернівецькій області стався землетрус: подробиці

У Чернівецькій області у середу, 6 вересня, стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центру спеціального контролю.

Землетрус зафіксували у середу о 9:56 в районі села Старий Вовчинець, Чернівецької області, на глибині 5 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що землетрус не несе загрози для населення і за класифікацією відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останній землетрус на території Чернівецької області був зареєстрований 24 липня 2023 року магнітудою 1,6.

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