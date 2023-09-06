Погода в Україні 7 вересня: в областях буде доволі тепло та сухо

Стовпчики термометра піднімуться до +28°.
В четвер, 7 вересня, в Україні буде суха й сонячна погода. Дощі можливі лише в Донецькій і Луганській областях.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В областях буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Лише вдень у Донецькій і Луганській областях місцями невеликий короткочасний дощ.
Вночі температура повітря в більшості областей становитиме +10-15°. На північному сході країни ніч буде прохолодна - 7-12° тепла. В південних областях стовпчики термометрів покажуть +14-19°.
Вдень на переважній більшості території України повітря прогріється до +20-25°. Тепліше буде в південних регіонах: 23-28° тепла. На північному сході температура становитиме +20-25°. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +5-10°, а вдень - +16-21°.
Погода в Києві
У столиці та в області в четвер буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 7-9 вересня.
В Київській області температура повітря вночі становитиме +10-15°, вдень - 20-25° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла, а вдень повітря прогріється до +22-24°.
Як повідомлялося, метеорологиня Наталія Птуха повідомила, коли до України прийде похолодання. За її словами, від України відступила спека та почало надходити свіжіше повітря. Саме тому надто високих значень температур не очікується.