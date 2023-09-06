Метеорологиня повідомила, коли до України прийде похолодання

Від України відступила спека та почало надходити більш свіжіше повітря. Саме тому надто високих значень температур не очікується. Так, прохолодніше стане вже від 7 вересня.

Про це розповіла NV метеорологиня Наталія Птуха.

"Трошки прохолодніше може бути 7 вересня на північному сході в денні години. Якщо всюди +22°…+27°, на півдні +25°…+30°, то на північному сході +19°…+24°, трошки нижчі температури. 8-9 вересня ночі ще прохолодніші: +8°…+14°, але на узбережжі морів до +18°. В денні години стабільно залишається +23°…+27°. На північному сході та сході країни вночі +15°, а в денні години +17°…+23°", - розповіла Птуха.

Опадів до кінця тижня в Україні не очікується, бо на території країни буде відчуватися потужний вплив антициклону із заходу. Разом з тим він принесе сонячну погоду.

"Якщо вдягатися відповідно, то доволі комфортна така вереснева погода. Такою буде ситуація до кінця тижня, можливо, навіть, на початок наступного тижня. Ми постійно будемо під впливом цього потужного антициклону із заходу, високого атмосферного тиску", - наголошує метеорологиня.

У Києві та області також опадів протягом найближчих п’яти днів не буде. Протягом найближчих трьох днів вночі температура становитиме близько +14°, але потім трошки знизиться - до +10°…+12°. В денні години значення коливатимуться в межах +23°…+26°.

Як повідомлялося, в Україні вдарять перші заморозки вже у другій половині вересня. За даними синоптика Ігора Кібальчича, у третій декаді місяця через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

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