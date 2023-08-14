Якою буде осінь в Україні: синоптики дали перший прогноз

Погода в Україні восени буде досить прохолодною, але сонячною.

Про це виданню Gazeta.ua повідомила синоптикиня Віра Балабух.

"Вересень – перший місяць метеорологічної осені. Протягом нього відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що у першій половині місяця на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень в Україні у цьому році ймовірно буде теплим і посушливим", – сказала вона.

Середня за сезон температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Це не значить, що такі аномально високі температури будуть спостерігатись кожного дня, але переважатимуть особливо на заході країни, зазначила метеорологиня.

Суттєве похоладання наступить, як тільки спостерігатиметься стійке зниження середньої за добу температури повітря нижче 15 градусів Цельсія. Більш точним прогноз буде відомим за три-п'ять днів. У жовтні та листопаді також очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою за норму. Поступово тривалість дня зменшуватиметься. Температура повітря буде знижуватись. Ночі ставатимуть холодніші.

"Зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед в Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас", - додала вона.

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