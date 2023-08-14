Какой будет осень в Украине: синоптики дали первый прогноз

Погода в Украине осенью будет достаточно прохладной, но солнечной.

Об этом изданию Gazeta.ua сообщила синоптик Вера Балабух.

"Сентябрь – первый месяц метеорологической осени. В течение него происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. Ожидается, что в первой половине месяца на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода. В сентябре в Украине в этом году вероятно будет теплым и засушливым", – сказала она.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями. Это не значит, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться каждый день, но преобладают особенно на западе страны, отметила метеоролог.

Существенное похолодание наступит, как только будет наблюдаться стойкое понижение средней за сутки температуры воздуха ниже 15 градусов Цельсия. Более точным прогноз будет известен через три-пять дней. В октябре и ноябре также ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше нормы. Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться. Температура воздуха будет снижаться. Ночи станут холоднее.

"Растет количество затоков арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, заморозки. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе. Поэтому погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс", – добавила она.

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