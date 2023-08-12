Украину снова накроет жара: когда ждать погодного "сюрприза"

Со следующей недели в Украину вернется жара, а в конце недели стоит ожидать +34 +37 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Циклон будет перемещаться на север, северо-восток, поэтому в ближайшую ночь в восточных областях, в Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине пройдут дожди и прогремят грозы.

Днем в субботу грозовые дожди останутся в Сумской, Черниговской и местами Киевской области.

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В воскресенье в Украине – идеальный синоптический день. Повсюду солнечно, сухо, ожидается +25+30 градусов.

В Киеве в субботу есть вероятность, если зацепит малый циклон, дождя с грозой в северных районах столицы. Максимально предполагается +23 градуса. В воскресенье в столице без осадков и +24+26 градусов.

С понедельника в столицу, как и в большинство областей Украины, начнет заходить жара.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

Читайте также: