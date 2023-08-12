"Ожидайте больше атак": ГУР предупредило москвичей о новых ударах

После очередной атаки дрона на Москву утром 11 августа представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов отметил, что в том, что сейчас испытывают москвичи, есть "определенная справедливость". Так, Киев предупредил жителей столицы РФ, что будет еще больше атак, и отметил, что противовоздушная оборона российской столицы не способна их защитить в "войне дронов", приобретающей все большие масштабы.

Об этом Андрей Юсов сказал Kyiv Post.

"Весь мир видит, что российская система защиты, как и вся страна, которая считает себя лидером на мировом рынке вооружений, является неэффективной, устаревшей и неспособной адекватно реагировать на современные вызовы", — отметил представитель ГУР.

По словам Юсова, возможно, эта тенденция (атаки дронов на Москву – ред.) заставит жителей Москвы сделать какие-то правильные выводы.

"Верить или не верить российскому телевидению и российской пропаганде, поддерживать или не поддерживать преступный режим", – пояснил Юсов.

Представитель украинской разведки также отметил, что ситуация может измениться.

"Учитывая динамику последних месяцев – количество, географию и интенсивность, вполне логично предположить усиление ежедневных атак".

Напомним, утром 11 августа в Москве раздался взрыв рядом с Карамишинским гидроузлом. По данным росСМИ, там упал БПЛА самолетного типа. Также сообщалось о падении БПЛА на Ворохобовом.

В преддверии, 9 августа, на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ также произошел мощный взрыв. Известно, что занимались созданием бомбардировщика нового поколения. По последним данным, на месте взрыва обнаружили 48 фрагментов тел.

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