- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 2 мин
ГУР: Россия готовит в Европе диверсии под чужим флагом, чтобы обвинить Украину
Враг готовит серию диверсий в центральной и восточной Европе, чтобы дискредитировать Силы обороны и подорвать поддержку Украины.
Для дестабилизации ситуации в Европе кремлевский режим готовит серию гибридных провокаций под чужим флагом.
Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается, целью российской стратегии в отношении стран ЕС, которая может предусматривать диверсионные действия, в частности, на территории балтийских государств, является дискредитация Сил обороны, лишение нашей страны внешней поддержки и запугивание европейцев.
«В московских замыслах фигурируют разные сценарии — в частности, проведение „операций под чужим флагом“ с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для кремля международные площадки», — говорится в сообщении ведомства.
Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничные с Россией, Калининградский анклав, Сувальский коридор, регионы в государствах ЕС с присутствующим «русскоязычным населением» и контролируемыми Кремлем сооружениями.
Диверсии в Европе — последние новости
Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза с Востока «является реальной и ощутимой». Именно поэтому польская армия и государственные службы должны быть готовы к любому сценарию.
Издание WSJ писало, что российский президент Владимир Путин лично санкционировал кампанию диверсий и тайных операций против стран НАТО. По данным западных журналистов, Москва активизировала подобные действия на фоне неудач российской армии на фронте и отсутствия желаемых результатов переговоров с США.