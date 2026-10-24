ГУР: Россия готовит в Европе диверсии под чужим флагом, чтобы обвинить Украину

Россия готовит операции по дестабилизации Европы под чужим флагом / © ТСН.ua

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Для дестабилизации ситуации в Европе кремлевский режим готовит серию гибридных провокаций под чужим флагом.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Как отмечается, целью российской стратегии в отношении стран ЕС, которая может предусматривать диверсионные действия, в частности, на территории балтийских государств, является дискредитация Сил обороны, лишение нашей страны внешней поддержки и запугивание европейцев.

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«В московских замыслах фигурируют разные сценарии — в частности, проведение „операций под чужим флагом“ с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для кремля международные площадки», — говорится в сообщении ведомства.

Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничные с Россией, Калининградский анклав, Сувальский коридор, регионы в государствах ЕС с присутствующим «русскоязычным населением» и контролируемыми Кремлем сооружениями.

Диверсии в Европе — последние новости

Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза с Востока «является реальной и ощутимой». Именно поэтому польская армия и государственные службы должны быть готовы к любому сценарию.

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Издание WSJ писало, что российский президент Владимир Путин лично санкционировал кампанию диверсий и тайных операций против стран НАТО. По данным западных журналистов, Москва активизировала подобные действия на фоне неудач российской армии на фронте и отсутствия желаемых результатов переговоров с США.

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