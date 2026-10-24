ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

ГУР: Россия готовит в Европе диверсии под чужим флагом, чтобы обвинить Украину

Враг готовит серию диверсий в центральной и восточной Европе, чтобы дискредитировать Силы обороны и подорвать поддержку Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Россия готовит операции по дестабилизации Европы под чужим флагом

Россия готовит операции по дестабилизации Европы под чужим флагом / © ТСН.ua

Для дестабилизации ситуации в Европе кремлевский режим готовит серию гибридных провокаций под чужим флагом.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, целью российской стратегии в отношении стран ЕС, которая может предусматривать диверсионные действия, в частности, на территории балтийских государств, является дискредитация Сил обороны, лишение нашей страны внешней поддержки и запугивание европейцев.

«В московских замыслах фигурируют разные сценарии — в частности, проведение „операций под чужим флагом“ с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для кремля международные площадки», — говорится в сообщении ведомства.

Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничные с Россией, Калининградский анклав, Сувальский коридор, регионы в государствах ЕС с присутствующим «русскоязычным населением» и контролируемыми Кремлем сооружениями.

Диверсии в Европе — последние новости

Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза с Востока «является реальной и ощутимой». Именно поэтому польская армия и государственные службы должны быть готовы к любому сценарию.

Издание WSJ писало, что российский президент Владимир Путин лично санкционировал кампанию диверсий и тайных операций против стран НАТО. По данным западных журналистов, Москва активизировала подобные действия на фоне неудач российской армии на фронте и отсутствия желаемых результатов переговоров с США.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie