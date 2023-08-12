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"Очікуйте більше атак": ГУР попередило москвичів про нові удари

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Очікуйте більше атак": ГУР попередило москвичів про нові удари

Представник ГУР Андрій Юсов.

Україна попередила москвичів про нові удари по столиці РФ.

Після чергової атаки дрона на Москву вранці 11 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов зазначив, що в тому, що зараз відчувають москвичі, є "певна справедливість​​". Так, Київ попередив мешканців столиці РФ, що буде ще більше атак, і зазначив, що протиповітряна оборона російської столиці не здатна їх захистити у "війні дронів", що набуває все більших масштабів.  

Про це Андрій Юсов сказав Kyiv Post.

"Весь світ бачить, що російська система захисту, як і вся країна, що має себе за лідера на світовому ринку озброєнь, є неефективною, застарілою і нездатною адекватно реагувати на сучасні виклики", - зауважив представник ГУР.

За словами пана Юсова, можливо, ця тенденція (атаки дронів на Москву - ред.) змусить мешканців Москви зробити якісь правильні висновки.

"Вірити чи не вірити російському телебаченню і російській пропаганді, підтримувати чи не підтримувати злочинний режим", - пояснив Юсов.

Представник української розвідки також зазначив, що ситуація може змінитися.

"Зважаючи на динаміку останніх місяців – кількість, географію і інтенсивність, цілком логічно припустити посилення щоденних атак".

Нагадаємо, вранці 11 серпня у Москві пролунав вибух поруч із Карамишинським гідровузлом. За даними росЗМІ, там упав БПЛА літакового типу. Також повідомлялось про падіння БПЛА на Ворохобовому.

Напередодні, 9 серпня, на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ також стався потужний вибух. Відомо, що займалися створенням бомбардувальника нового покоління. За останніми даними, на місці вибуху знайшли 48 фрагментів тіл.

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Дата публікації
Перегляди
457
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