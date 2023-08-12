"Очікуйте більше атак": ГУР попередило москвичів про нові удари

Після чергової атаки дрона на Москву вранці 11 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов зазначив, що в тому, що зараз відчувають москвичі, є "певна справедливість​​". Так, Київ попередив мешканців столиці РФ, що буде ще більше атак, і зазначив, що протиповітряна оборона російської столиці не здатна їх захистити у "війні дронів", що набуває все більших масштабів.

Про це Андрій Юсов сказав Kyiv Post.

"Весь світ бачить, що російська система захисту, як і вся країна, що має себе за лідера на світовому ринку озброєнь, є неефективною, застарілою і нездатною адекватно реагувати на сучасні виклики", - зауважив представник ГУР.

За словами пана Юсова, можливо, ця тенденція (атаки дронів на Москву - ред.) змусить мешканців Москви зробити якісь правильні висновки.

"Вірити чи не вірити російському телебаченню і російській пропаганді, підтримувати чи не підтримувати злочинний режим", - пояснив Юсов.

Представник української розвідки також зазначив, що ситуація може змінитися.

"Зважаючи на динаміку останніх місяців – кількість, географію і інтенсивність, цілком логічно припустити посилення щоденних атак".

Нагадаємо, вранці 11 серпня у Москві пролунав вибух поруч із Карамишинським гідровузлом. За даними росЗМІ, там упав БПЛА літакового типу. Також повідомлялось про падіння БПЛА на Ворохобовому.

Напередодні, 9 серпня, на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ також стався потужний вибух. Відомо, що займалися створенням бомбардувальника нового покоління. За останніми даними, на місці вибуху знайшли 48 фрагментів тіл.

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