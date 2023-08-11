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У Москві пролунали вибухи: усі подробиці, фото, відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Москві пролунали вибухи: усі подробиці, фото, відео

У Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух / Фото: t.me/bazabazon

У російській столиці пролунав вибух і здійнявся дим.

У Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух.

Про це повідомили місцеві в соцмережах.

Зазначається, що вибух пролунав поруч із Карамишинським гідровузлом у російській столиці. За даними росЗМІ, там упав БПЛА літакового типу.

За їхніми словами, він летів уздовж русла річки на висоті 150 метрів. Після — пролунав звук вибуху. Також повідомляють про падіння БПЛА на Ворохобовому.

Уламки одного з БПЛА у Москві знайшли за спортивним майданчиком на дереві. Навколо все в дрібних осколках корпусу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, над московськими аеропортами Внуково і Калуги закрили небо. Там існує загроза безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
5702
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