Країни Західної Африки готові провести військову операцію в Нігері – BBC

Західноафриканські країни схвалили “якнайшвидше” збройне втручання в Нігер, заявив президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара після зустрічі, присвяченій обговоренню перевороту.

Про це інформує BBC.

На зустрічі лідери регіонального блоку ЕКОВАС заявили, що вони домовилися зібрати “резервні” військові сили.

Військова хунта захопила владу в Нігері 26 липня.

США і ООН заявили, що стурбовані здоров'ям і безпекою поваленого президента Мохамеда Базума, який провів більше двох тижнів під домашнім арештом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він стурбований “жахливими умовами життя”, в яких перебувають Базум і його сім'я.

Після зустрічі ЕКОВАС президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що ЕКОВАС і раніше втручався в африканські країни з метою відновлення конституційного порядку.

“Сьогодні ми маємо подібну ситуацію в Нігері, і я хотів би сказати, що ЕКОВАС не може з цим змиритися”, — сказав він.

Уаттара повідомив, що Кот-д'Івуар надасть батальйон чисельністю від 850 до 1100 чоловік, і сказав, що також будуть розгорнуті солдати з Нігерії та Беніну.

Омар Турей, президент ЕКОВАС, заявив, що члени групи вирішили “віддати наказ про розгортання резервних сил ЕКОВАС для відновлення конституційного порядку в Нігері”. Він не уточнив, як виглядатимуть сили, які планується зібрати, і які дії вони можуть здійснити.

Напередодні зустрічі мусульманські священнослужителі з північної Нігерії, яка має довгий кордон з Нігером, закликали президента Нігерії Тінубу не застосовувати силу для усунення лідерів перевороту.

Але, виступаючи після зустрічі, він сказав: “Жоден варіант не знімається зі столу, включаючи застосування сили як крайній засіб. Якщо ми цього не зробимо, ніхто інший не зробить цього за нас”.

Лідери перевороту попередили, що будуть захищатися від будь-якого втручання. ЕКОВАС дала хунті Нігеру крайній термін для відновлення демократично обраного уряду до 6 серпня, але він був проігнорований. Замість цього військові лідери призначили новий правлячий кабінет.

І США, і Франція мають військові бази в Нігері, які використовуються в рамках боротьби з джихадистськими угрупованнями в регіоні Сахель.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 8 серпня, що ПВК “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.

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