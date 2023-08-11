Подоляк про атаки на РФ: Вся ця війна буде на їхній території

Вибухів на території Російської Федерації побільшає, а ефективність атак безпілотних літальних апаратів по країні підвищуватиметься.

Про це заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "24 канал".

Михайло Подоляк зазначив, що Росія втрачає контроль над Чорним морем. За його словами, якщо РФ продовжить завдавати ударів по українських портах, то з часом може залишитися без флоту.

"З точки зору того, що відбувається на території Росії — вибухи тощо. За такої інтенсивності війни очевидно, що вся ця війна буде на території Росії", — сказав Подоляк.

За словами Михайла Подоляка, Росія зазнаватиме дедалі більшої кількості атак дронів. Він зазначив, що "невстановлені безпілотники" вже залітають у РФ щоночі.

"Зрозуміло, що зараз відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих ударів буде збільшуватися", — попередив чиновник.

Нагадаємо, що у Москві стався дивний інцидент з безпілотниками. Росіяни за кілька кілометрів від Кремля помітили невідомі квадрокоптери та викликали поліцію.

За прогнозами аналітиків, удари дронами по російській столиці збільшаться і стануть якіснішими.

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