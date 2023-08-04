У ГУР пояснили значимість атак на Москву

Головне в таких атаках не цілі, а політичні та інші наслідки після них.

Нещодавні атаки дронами на Москву були зроблені для того, щоб показати слабкість режиму Путіна та зробити антирекламу самій Росії, як виробнику зброї.

Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що головне в таких атаках не цілі, а політичні та інші наслідки після них.

"Що побачив цілий світ? Що режим Путіна, його путінська Росія не спроможна захистити власну територію, власну столицю і навіть об’єкти, які пов’язані з їхнім сектором безпеки і оборони", - сказав Юсов.

Представник ГУР заявив, що такі удари стають серйозною антирекламою для Росії, яка є постачальником збої до багатьох країну, зокрема це стосується радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

"Я думаю, що після останніх подій їхня вартість умовно на міжнародному ринку озброєнь значно впала і похитнулась. Навряд чи після такої реклами хтось захоче щось купувати у рашистів", - заявив Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російській столиці п'яний чоловік, який назвався десантником, "замінував" вежу в "Москва-Сіті" з нагоди дня "ВДВ".

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН не зазначили, хто здійснює атаки дронами по російській столиці. Проте там вважають, що це має припинитися.

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