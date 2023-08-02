Війна повертається до своїх символічних центрів: все, що відомо про "бавовну" в Москві

Після кількох потужних "прильотів" по російській столиці, росіяни тепер бояться прокидатися вночі від вибухів і вже думають про купівлю захисних плівок для вікон.
Напередодні безпілотники вже вдруге атакували бізнес-центр "Москва-сіті". У Євросоюзі з цього приводу кажуть, що Росія не повинна використовувати атаки дронів на Москву як привід для подальшої ескалації.
Що відомо про нову "бавовну" в центрі ворожої столиці та як на це реагують самі росіяни — у сюжеті ТСН.
Речниця зовнішньо-політичної служби ЄС Набіла Массралі наголосила, що деталі та обставини атаки невідомі, однак заяви самої Росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки країна-агресорка активно маніпулює будь-якою інформацією.
Російські військові стверджують, що під час атаки в ніч проти 1 серпня два дрони нібито збили у Московській області, а от останній - вразили засобом радіо-електронної боротьби, але він таки врізався у висотку "Москви-сіті". У цьому хмарочосі розташована ціла низка офісів, зокрема, й російських міністерств. Деякі з них ще після першої атаки почали працювати віддалено через так звані "офісні проблеми". Тепер охочих перебувати у будівлі - ще поменшало.
Так, росіяни стверджують, що тепер бояться прокидатися вночі від вибухів. Тепер їм "неспокійно" і вони вже думають про купівлю захисних плівок для вікон.
Країна, яка майже півтора роки обстрілює українську столицю нічний, інцидент порівнює з терористичними атаками у США 11-го вересня, коли терористи врізалися на захоплених літаках у американські хмарочоси. Принаймні, з такою панічною тирадою виступає речниця російського МЗС Марія Захарова. Натомість у Кремлі зрештою визнали, що загроза від безпілотників очевидна, але кажуть, що вживають заходів.
Саме здатність вражати цілі в глибині країни-агресорки є єдиним способом домогтися переламу у війні, казав раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, схоже, незабаром до виразів про "жест доброї волі" та "отріцатєльноє всплитіє", якими росіяни намагалися прикрити відхід своїх військ та потоплені кораблі, додадуться й інші.
Зараз Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги, каже радник керівника ОП Михайло Подоляк.
"Все, що далі відбуватиметься в Росії, – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни", - вважає він.
Офіційно Київ не визнає своєї причетності до атак безпілотниками по Москві. Утім, радник глави Офісу президента України вважає, що подібні інциденти надалі триватимуть.
За повідомленнями, дрон, що струсонув Москву, може бути безпілотником з назвою "Бобер". На такі збирали кошти українські волонтери Сергій Притула, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков. Про сам апарат відомо небагато: його головна здатність - пролітати сотні кілометрів.
Хто саме запустив дрон, чи відбулося це з контрольованих Україною територій, чи на внутрішніх російських землях - може бути менш важливим, ніж невтішні для росіян висновки, які або яскраво демонструють прогалини у російській протиповітряній обороні, чи показують, що Москва не має контролю над своїми ж землями.
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