Війна повертається до своїх символічних центрів: все, що відомо про "бавовну" в Москві

Після кількох потужних "прильотів" по російській столиці, росіяни тепер бояться прокидатися вночі від вибухів і вже думають про купівлю захисних плівок для вікон.

Напередодні безпілотники вже вдруге атакували бізнес-центр "Москва-сіті". У Євросоюзі з цього приводу кажуть, що Росія не повинна використовувати атаки дронів на Москву як привід для подальшої ескалації.

Що відомо про нову "бавовну" в центрі ворожої столиці та як на це реагують самі росіяни — у сюжеті ТСН.

Речниця зовнішньо-політичної служби ЄС Набіла Массралі наголосила, що деталі та обставини атаки невідомі, однак заяви самої Росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки країна-агресорка активно маніпулює будь-якою інформацією.

Наслідки атаки БПЛА по Москві / Фото: Associated Press

Російські військові стверджують, що під час атаки в ніч проти 1 серпня два дрони нібито збили у Московській області, а от останній - вразили засобом радіо-електронної боротьби, але він таки врізався у висотку "Москви-сіті". У цьому хмарочосі розташована ціла низка офісів, зокрема, й російських міністерств. Деякі з них ще після першої атаки почали працювати віддалено через так звані "офісні проблеми". Тепер охочих перебувати у будівлі - ще поменшало.

Так, росіяни стверджують, що тепер бояться прокидатися вночі від вибухів. Тепер їм "неспокійно" і вони вже думають про купівлю захисних плівок для вікон.

Країна, яка майже півтора роки обстрілює українську столицю нічний, інцидент порівнює з терористичними атаками у США 11-го вересня, коли терористи врізалися на захоплених літаках у американські хмарочоси. Принаймні, з такою панічною тирадою виступає речниця російського МЗС Марія Захарова. Натомість у Кремлі зрештою визнали, що загроза від безпілотників очевидна, але кажуть, що вживають заходів.

Саме здатність вражати цілі в глибині країни-агресорки є єдиним способом домогтися переламу у війні, казав раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, схоже, незабаром до виразів про "жест доброї волі" та "отріцатєльноє всплитіє", якими росіяни намагалися прикрити відхід своїх військ та потоплені кораблі, додадуться й інші.

Зараз Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги, каже радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Наслідки атаки БПЛА по Москві / Фото: Associated Press

"Все, що далі відбуватиметься в Росії, – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни", - вважає він.

Офіційно Київ не визнає своєї причетності до атак безпілотниками по Москві. Утім, радник глави Офісу президента України вважає, що подібні інциденти надалі триватимуть.

Волонтер Ігор Лаченков з безпілотником "Бобер" / Фото: Лачен пише (https://t.me/lachentyt/29156)

За повідомленнями, дрон, що струсонув Москву, може бути безпілотником з назвою "Бобер". На такі збирали кошти українські волонтери Сергій Притула, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков. Про сам апарат відомо небагато: його головна здатність - пролітати сотні кілометрів.

Хто саме запустив дрон, чи відбулося це з контрольованих Україною територій, чи на внутрішніх російських землях - може бути менш важливим, ніж невтішні для росіян висновки, які або яскраво демонструють прогалини у російській протиповітряній обороні, чи показують, що Москва не має контролю над своїми ж землями.

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