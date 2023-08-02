У "ДНР" десантнику без ніг до "Дня ВДВ" подарували велосипед

У "ДНР" окупаційна "влада" міста вирішили привітати десантника з "Днем ВДВ" і подарувала йому велосипед. Проте є нюанс, у чоловіка відсутні обидві нижні кінцівки.

Цю історію у місцевому Telegram-каналі розповіла дружина окупанта.

З її слів стало відомо, що чоловік до 2022 року працював на шахті, а після повномасштабного вторгнення Росії отримав повістку і служив у Повітряно-десантних військах РФ, де отримав поранення, що призвели до ампутації нижніх кінцівок.

31 липня 2023 року родина отримала лист про те, що так звана "військова адміністрація" міста приїде привітати чоловіка з "Днем ВДВ". Так і сталося, проте йому подарували велосипед.

Жінка спершу подумала, що це такий жарт. Однак журналістка, яка приїхала разом з "військовими ДНР", попросила сфотографувати чоловіка біля велосипеда.

"У мене просто відібрало мову. Судячи з їхніх облич, вони навіть нічого не зрозуміли", - пожалілась дружина окупанта.

Нагадаємо, у Макіївці з'явився дивний мурал на честь окупанта (фото).

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