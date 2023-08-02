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В "ДНР" десантнику без ног до "Дня ВДВ" подарили велосипед

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В "ДНР" десантнику без ног до "Дня ВДВ" подарили велосипед

В "ДНР" десантнику без ног подарили велосипед. / Фото: dan-news.info

Оккупационные власти "ДНР" "оригинально" поздравили десантника.

В "ДНР" оккупационные "власти" города решили поздравить десантника с "Днем ВДВ" и подарили ему велосипед. Однако есть нюанс, у мужчины отсутствуют обе нижние конечности.

Эту историю в местном Telegram-канале рассказала супруга оккупанта.

По ее словам стало известно, что мужчина до 2022 года работал на шахте, а после полномасштабного вторжения России получил повестку и служил в Воздушно-десантных войсках РФ, где получил ранения, повлекшие ампутацию нижних конечностей.

31 июля 2023 года семья получила письмо о том, что так называемая "военная администрация" города приедет поздравить мужчину с "Днем ВДВ". Так и случилось, однако ему подарили велосипед.

Женщина сначала подумала, что это такая шутка. Однако журналистка, приехавшая вместе с "военными ДНР", попросила сфотографировать мужчину возле велосипеда.

"У меня просто отняло речь. Судя по их лицам, они даже ничего не поняли", — пожаловалась жена оккупанта.

Напомним, в Макеевке появился странный мурал в честь оккупанта (фото).

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Дата публикации
Просмотры
2438
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