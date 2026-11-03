Умер экс-нардеп первого созыва: что о нем известно

Андрей Печеров

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Умер народный депутат Украины первого созыва Андрей Печеров.

О смерти политика сообщила Верховная Рада Украины на своей странице в Facebook.

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«С грустью сообщаем о смерти народного депутата Украины I созыва, основателя современного государства Украины Андрея Печерова», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Верховной Раде Андрей Печеров возглавлял Комиссию по планированию, бюджету, финансам и ценам. Много лет он занимался государственной и политической деятельностью. Занимал должность председателя исполкома Одесского областного Совета, работал советником посольства Украины в Молдове.

Что известно об Андрее Печерове

Родился 13 декабря 1937 года в с. Вишневое Котовского района, Одесской обл. в крестьянской семье.

Учился в Украинской сельскохозяйственной академии и Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Получил образование инженера-механика и экономиста.

В марте 1990 года Печерова избрали народным депутатом. Входил в группу «За советскую суверенную Украину».

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Ранее стало известно о смерти Александра Рябека — экс-нардепа, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и общественного деятеля.

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