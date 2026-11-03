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Помер екснардеп першого скликання: що про нього відомо
Верховна Рада повідомила про смерть нардепа I скликання Андрія Печерова.
Помер народний депутат України першого скликання Андрій Печеров.
Про смерть політика повідомила Верховна Рада України на своїй сторінці у Facebook.
«З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України I скликання, засновника сучасної держави Україна Андрія Печерова», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Верховній Раді Андрій Печеров очолював Комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін. Упродовж багатьох років він займався державною та політичною діяльністю. Обіймав посаду голови виконкому Одеської обласної Ради, працював радником посольства України у Молдові.
Що відомо про Андрія Печерова
Народився 13 грудня 1937 року в с. Вишневе Котовського району, Одеської обл в селянській родині.
Навчався в Українській сільськогосподарській академії й Академії народного господарства при Раді міністрів СРСР. Отримав освіту інженера-механіка та економіста.
У березні 1990 року Печерова обрали народним депутатом. Входив до групи «За радянську суверенну Україну».
Раніше стало відомо про смерть Олександра Рябека — екснардепа, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадського діяча.