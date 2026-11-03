Помер екснардеп першого скликання: що про нього відомо

Андрій Печеров

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Помер народний депутат України першого скликання Андрій Печеров.

Про смерть політика повідомила Верховна Рада України на своїй сторінці у Facebook.

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«З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України I скликання, засновника сучасної держави Україна Андрія Печерова», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у Верховній Раді Андрій Печеров очолював Комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін. Упродовж багатьох років він займався державною та політичною діяльністю. Обіймав посаду голови виконкому Одеської обласної Ради, працював радником посольства України у Молдові.

Що відомо про Андрія Печерова

Народився 13 грудня 1937 року в с. Вишневе Котовського району, Одеської обл в селянській родині.

Навчався в Українській сільськогосподарській академії й Академії народного господарства при Раді міністрів СРСР. Отримав освіту інженера-механіка та економіста.

У березні 1990 року Печерова обрали народним депутатом. Входив до групи «За радянську суверенну Україну».

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Раніше стало відомо про смерть Олександра Рябека — екснардепа, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадського діяча.

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