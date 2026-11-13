"Росія втягнула весь світ у Третю світову війну": депутатка закликала Захід діяти

Третя світова війна — ілюстративне фото / © ТСН.ua

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Українська народна депутатка Леся Василенко заявила, що війна Росії проти України вже вийшла за межі регіонального конфлікту та переросла у глобальне протистояння. На її думку, про це свідчить участь північнокорейських військових у бойових діях на боці Москви, використання іранських ударних дронів і китайського обладнання.

Про це Василенко розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу The Sun From The Newsroom.

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Третя світова війна: чому Україна говорить про глобальне протистояння Росії та Заходу

Леся Василенко, яка представляє партію «Голос», наголосила, що Україна протистоїть не лише російській армії. За її словами, на боці Москви воюють північнокорейські військові, Росія застосовує іранські ударні безпілотники, а китайське обладнання допомагає підтримувати її військові спроможності.

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«В Україні ми маємо північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії. Тож скажіть мені: це Третя світова війна чи просто російська агресивна війна проти України?» — заявила депутатка.

У The Sun зазначають, що в Києві вважають: лінії фронту глобального протистояння вже окреслені. Василенко закликала Британію та її західних союзників «прокинутися» й усвідомити масштаби загрози, поки не стало надто пізно. На її думку, зволікання з підтримкою України може мати наслідки далеко за межами нашої держави.

Василенко окремо розкритикувала Сполучені Штати за недостатню допомогу українській протиповітряній обороні. За її словами, Київ не отримав усіх обіцяних систем ППО, через що залишається вразливим до російських ракетних атак.

Депутатка зазначила, що минулого місяця ослаблена українська протиповітряна оборона змогла перехопити лише незначну частину російських ракет. Вона визнала, що відносини України з Білим домом залишаються складними, а сподівання на підтримку США неодноразово розбивалися об реальність.

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«Щоразу, коли оголошують про мирні переговори, наші сподівання зростають. Щоразу, коли здається, що наші стратегічні друзі та партнери знову приходять до влади у Сполучених Штатах, ми теж починаємо сподіватися. На жаль, надто часто протягом останніх кількох років ці надії жорстоко розбивалися об реальність», — сказала Василенко.

Атаки Росії на енергетику Києва: чому столиця може опинитися на межі гуманітарної кризи

Депутатка попередила, що Україна може зіткнутися з іще однією надзвичайно складною зимою. За її словами, російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, особливо у великих містах і насамперед у столиці.

«Нинішня стратегія Росії — повністю паралізувати Київ», — заявила Василенко.

Вона пояснила, що для столиці, де мільйони людей живуть у багатоквартирних будинках, тривалі перебої з електропостачанням означають не лише відсутність світла. Без електроенергії можуть припиняти роботу системи водопостачання та каналізації. Особливо важко такі умови переживатимуть літні люди, люди з інвалідністю та матері з новонародженими дітьми.

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«Саме цього й прагне досягти Росія — зробити Київ непридатним для життя, щоб він став більш вразливим і його було легше атакувати та захопити», — наголосила депутатка.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що Росія посилює гібридні атаки на території Європи. Йдеться про диверсії, кібератаки, підпали, втручання в роботу критичної інфраструктури та порушення повітряного простору європейських країн. За даними Bloomberg, Москва намагається діяти так, щоб уникати прямої відповідальності та не спровокувати масштабну відповідь НАТО.

Крім того, штучний інтелект назвав 2028–2035 роки періодом підвищеного ризику глобального конфлікту. Така оцінка ґрунтувалася на аналізі можливих геополітичних загроз і сценаріїв розвитку міжнародної ситуації.

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