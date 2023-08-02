POSITIFF намекнул, кто его девушка, на которой он хочет жениться

Артисту уже достаточно давно приписывают роман с Юлией Сахневич.
Украинский музыкант Алексей Завгородний, известный под псевдонимом POSITIFF, тщательно прячет свою избранницу и не называет ее имя.
Как объяснил Позитив, он считает, что сейчас не время говорить об отношениях. Артист хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной. В интервью Славе Демину в программе "Слава+" исполнитель отметил, что в шоу-бизе все и так знают, с кем он встречается.
На просьбу Демина чуть-чуть рассказать о любимой, Алексей сказал: "Она занимается очень многими делами. Она работает с детьми". Когда ведущий уточнил, что возлюбленная Позитива также танцует, он переключился на другую тему.
Тем временем бдительные фаны Позитива отметили, его любимой действительно может быть Юлия Сахневич. С ней Завгороднему приписывают роман уже почти год. Юлия сейчас работает с детьми и делает с ними постановки. Также Сахневич профессионально занимается танцами. В 2020 году Позитив принимал участие в проекте "Танцы со звездами", где его партнершей была Юлия Сахневич.
Кстати, в марте этого года Позитива уже спрашивали, действительно ли он встречается с Юлией Сахневич. Тогда артист с улыбкой на лице попросил задать другой вопрос, тем самым ни опроверг слухи о романе с Сахневич, ни подтвердил их.
Напомним, что еще в декабре прошлого года Позитив рассказал, что находится в отношениях, в которых очень счастлив. По словам артиста, любимая была рядом с ним в очень непростой период и поддерживала его. Более того, Алексей Завгородний уже задумывается над тем, чтобы сыграть свадьбу с избранницей. Имя любимой Позитив держит в секрете, однако отметил, что она из шоу-бизнеса.
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