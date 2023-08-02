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POSITIFF намекнул, кто его девушка, на которой он хочет жениться

POSITIFF намекнул, кто его девушка, на которой он хочет жениться

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1367
Время на прочтение
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POSITIFF намекнул, кто его девушка, на которой он хочет жениться

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

Артисту уже достаточно давно приписывают роман с Юлией Сахневич.

Украинский музыкант Алексей Завгородний, известный под псевдонимом POSITIFF, тщательно прячет свою избранницу и не называет ее имя.

Как объяснил Позитив, он считает, что сейчас не время говорить об отношениях. Артист хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной. В интервью Славе Демину в программе "Слава+" исполнитель отметил, что в шоу-бизе все и так знают, с кем он встречается.

На просьбу Демина чуть-чуть рассказать о любимой, Алексей сказал: "Она занимается очень многими делами. Она работает с детьми". Когда ведущий уточнил, что возлюбленная Позитива также танцует, он переключился на другую тему.

POSITIFF и Юлия Сахневич на
POSITIFF и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами"

Тем временем бдительные фаны Позитива отметили, его любимой действительно может быть Юлия Сахневич. С ней Завгороднему приписывают роман уже почти год. Юлия сейчас работает с детьми и делает с ними постановки. Также Сахневич профессионально занимается танцами. В 2020 году Позитив принимал участие в проекте "Танцы со звездами", где его партнершей была Юлия Сахневич.

POSITIFF и Юлия Сахневич на
POSITIFF и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами"

Кстати, в марте этого года Позитива уже спрашивали, действительно ли он встречается с Юлией Сахневич. Тогда артист с улыбкой на лице попросил задать другой вопрос, тем самым ни опроверг слухи о романе с Сахневич, ни подтвердил их.

POSITIFF и Юлия Сахневич на
POSITIFF и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами" / Фото: instagram.com/positiff

Напомним, что еще в декабре прошлого года Позитив рассказал, что находится в отношениях, в которых очень счастлив. По словам артиста, любимая была рядом с ним в очень непростой период и поддерживала его. Более того, Алексей Завгородний уже задумывается над тем, чтобы сыграть свадьбу с избранницей. Имя любимой Позитив держит в секрете, однако отметил, что она из шоу-бизнеса.

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Дата публикации
Просмотры
1367
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