Певицу Lizzo обвинили в домогательствах и подали на нее в суд

Известную американскую певицу и репершу Lizzo обвинили в домогательствах и подали на нее в суд.

Как пишет Daily Mail, истцами стали танцовщицы шоу исполнительницы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригез. Они утверждают, что Lizzo создала на рабочем месте токсичную среду и заставляла делать непристойные вещи.

В частности, после концерта артистка заставляла всех участников идти в стриптиз-клубы. Танцовщицы утверждают, что Lizzo якобы поощряла всех обязательно касаться обнаженных стриптизерш и есть бананы из их интимных мест.

Lizzo / Фото: Associated Press

Также танцовщицы в своем иске утверждают, что пропагандирующая бодипозитив певица уделяет чрезмерное внимание весу участников балета. Одну из танцовщиц шоу артистка даже уволила, когда та набрала вес и не отвечала стандартам.

Кроме того, Lizzo заставляла танцевальную группу изнурительно тренироваться. Одна из танцовщиц якобы даже справила нужду в штаны во время репетиции, потому что не могла отойти в туалет под страхом потерять работу. После этого девушке дали прозрачную одежду и заставили танцевать без нижнего белья.

Lizzo / Фото: Associated Press

Пока что представители Lizzo отказались от каких-либо комментариев на эту тему. Между тем бывшая участница танцевального балета певицы Кортни Голлинквест, которая работала с ней в 2020 году, публично поддержала танцовщиц.

"Я не истец, но это был и мой опыт во время пребывания в команде… Я очень аплодирую смелости танцовщиц, которые решились пролить на это свет", — написала Кортни.

Реакция бывшей танцовщицы Lizzo на скандал / Фото: из соцсетей

Напомним, недавно с Кевина Спейси сняли все обвинения по делу о секс-домогательствах к мужчинам. В суде актер удивил реакцией на его оправдание.

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