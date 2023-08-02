Президент Чехии разрешил еще 14 своим гражданам воевать в ВСУ

Президент Петр Павел дал разрешение еще 14 гражданам Чехии воевать в рядах Вооруженных сил Украины против российских захватчиков.

Об этом сообщает радио iRozhlas.

"По состоянию на 29 июля 2023 года президент Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление граждан Чехии в Вооруженные силы Украины", – сообщила спикер президента Маркета Ржегакова.

Помимо согласования, Павел Петер также отклонил просьбу восьми человек вступить в ВСУ.

Маркета Ржегакова сообщила, что вместе с разрешениями, выданными бывшим президентом страны Милошем Земаном, общее количество граждан Чехии, которые могут легально воевать в Украине, доходят до 146 человек.

Согласно законодательству, гражданам Чехии запрещена служба в иностранных вооруженных силах. Если чехи присоединятся к ВСУ без необходимого разрешения от президента страны, им грозит уголовное преследование. Они могут подать апелляцию, однако по словам пресс-секретаря президента, пока таких запросов не было.

Напомним, в Пентагоне сделали заявление о контрнаступлении ВСУ.

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