Президент Чехії дозволив ще 14 своїм громадянам воювати у ЗСУ

Президент Петр Павел дав дозвіл ще 14 громадянам Чехії воювати у лавах Збройних сил України проти російських загарбників.

Про це повідомляє радіо iRozhlas.

"Станом на 29 липня 2023 року президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про згоду на вступ громадян Чехії до Збройних сил України", – повідомила речниця президента Маркета Ржегакова.

Крім погодження, Павел Петер також відхилив прохання восьми осіб вступити до ЗСУ.

Маркета Ржегакова повідомила, що разом з дозволами, виданими колишнім президентом країни Мілошем Земаном, загальна кількість громадян Чехії, які можуть легально воювати в Україні, сягає 146 людей.

Згідно з законодавством, громадянам Чехії заборонена служба в іноземних збройних силах. Якщо чехи долучаться до ЗСУ без необхідного дозволу від президента країни, їм загрожуватиме кримінальне переслідування. Вони можуть подати апеляцію, однак за словами речниці президента, поки таких запитів не було.

Нагадаємо, у Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ.

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