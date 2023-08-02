Путін поїде до Туреччини після розмови з Ердоганом: говоритимуть про зерно

Президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Ердоган домовилися про візит диктатора до Анкари.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Ердоган і Путін провели телефонну розмову 2 серпня, під час якої і домовилися про візит президента Росії до Туреччини.

Окрім того, турецький лідер у розмові з російським диктатором наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та на важливості "зернової угоди", яку Ердоган розглядає як "міст миру".

Видання також інформує, що президент Туреччини вказав – тривала бездіяльність Чорноморської ініціативи не відповідає нічиїм інтересам, і найбільшої шкоди зазнають країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна. За словами Ердогана, ціни на зерно, які протягом дії "зернової угоди" знизилися на 23%, за останні два тижні зросли на 15%.

Ердоган наголосив, що Туреччина докладатиме зусиль для подовження "зернової угоди".

За інформацією турецьких ЗМІ, "зернова угода" буде на порядку денному під час зустрічі Ердогана з Путіним.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Після того, як Росія 17 липня заявила про свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи, Ердоган сказав, що поговорить з Путіним про зернову угоду під час візиту останнього до Анкари в серпні. Турецький лідер висловлював сподівання, що президент РФ усе ж хоче подовження угоди.

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