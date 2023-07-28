Путін ігнорує спроби Ердогана обговорити "зернову угоду" - WSJ

Турецькі дипломати намагаються звʼязатись з Кремлем іншими шляхами, щоб вирішити це питання.

Російський диктатор Путін уникає спроби турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори щодо повернення до "зернової угоди".

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Про це пише видання The Wall Street Journal.

Дипломати повідомили журналістам, що президент Туреччини за останній тиждень неодноразово говорив, що планує провести переговори з кремлівським диктатором щодо "зернової угоди", але розмови так і не відбулось.

Джерела видання заявили, що наразі турецькі дипломати намагаються звʼязатись з Кремлем іншими шляхами, щоб вирішити це питання.

"Рішення Росії вийти з угоди, що дає змогу експортувати українське зерно по всьому світу, — це авантюра Путіна, яка може призвести до дипломатичної напруженості у відносинах із двома найвпливовішими партнерами країни — Китаєм і Туреччиною", - зазначає видання.

При цьому, як зазначає видання, таке рішення Москви може буде повʼязане з тим, що Ердоган повернув захисників "Азовсталі" до України, а також дозволив ступ Швеції до НАТО.

"Думаю, що Путін перестав довіряти Ердогану як раніше. Для Путіна незвично не брати слухавку", - сказав колишній радник посольства Туреччини в Москві Гюльру Гезер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Африканський Союз закликає диктатора Путіна відновити “зернову угоду” за посередництва ООН.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що зрив "зернової угоди" і російська блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці.

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