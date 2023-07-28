Ризик аварії на ЗАЕС зростає – ДІЯРУ

Сьогодні на ЗАЕС дуже багато ознак підвищеної аварійної небезпеки. Такий висновок можна зробити з огляду на дії окупантів.

Про це заявив голова Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков, повідомляє Інтерефакс-Україна.

Яка ситуація на ЗАЕС

Російські війська окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. На жаль, можливості інспекції, експлуатувальної організації та інших інституцій України реагувати на аварію мінімальні.

За словами Корікова, окупанти перетворили станцію на військову базу. Там не виконуються базові принципи безпеки, зокрема, рішення регулятора. Є нелегальні модифікації, приховування інформації. Ба більше, немає кваліфікованого персоналу, запчастин, належного техобслуговування, надійного підключення до енергосистеми та джерела постачання води.

"Також втрачено систему аварійної готовності та реагування, кризовий центр не функціонує, систему радіаційного моніторингу відключено в режимі онлайн, і команда МАГАТЕ в ручному режимі їх передає до своєї системи", – наголосив Коріков.

Україна як член конвенції з раннього повідомлення про ядерні інциденти зобов'язана невідкладно повідомляти про фактичну аварійну ситуацію. Проте виконання її вимог є неможливим, і МАГАТЕ про це інформували.

Так, енергоблок №4 перебуває у стані "гарячої" зупинки всупереч вимогам ліцензії, які передбачають винятково холодний стан усіх блоків. Натомість енергоблок №5, який залишався у стані "гарячої" зупинки також всупереч рішенню ДІЯРУ, охолоджується.

"Український ліцензований персонал не має жодного стосунку до несанкціонованого переведення в "гарячий" зупин ЗАЕС-4. Вони відмовилися, це зробили працівники, яких залучила фейкова експлуатувальна організація "Росатому", – зазначив глава ядерного регулятора.

ДІЯРУ завчасно направила МАГАТЕ та всім відповідним організаціям усі необхідні документи про невідповідність режиму експлуатації ЗАЕС ліцензійним вимогам.

Нагадаємо, в Енергоатомі розповіли про ситуацію на ЗАЕС. Зокрема, йдеться про мінування станції.

Читайте також: