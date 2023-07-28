Возможности Украины реагировать минимальные: риск аварии на ЗАЭС растет

Сегодня на ЗАЭС очень много признаков повышенной аварийной опасности. Такой вывод можно сделать, учитывая действия оккупантов.

Об этом заявил глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) Олег Кориков, сообщает Интерефакс-Украина.

Какая ситуация на ЗАЭС

Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС в марте 2022 года. К сожалению, возможности инспекции, эксплуатирующей организации и других институций Украины реагировать на аварию минимальны.

По словам Корикова, оккупанты превратили станцию в военную базу. Там не выполняются базовые принципы безопасности, в частности решение регулятора. Есть нелегальные модификации, сокрытие информации. Более того, нет квалифицированного персонала, запчастей, надлежащего техобслуживания, надежного подключения к энергосистеме и источника поставки воды.

"Также потеряна система аварийной готовности и реагирования, кризисный центр не функционирует, система радиационного мониторинга отключена в режиме онлайн, и команда МАГАТЭ в ручном режиме их передает в свою систему", – подчеркнул Кориков.

Украина как член конвенции по раннему уведомлению о ядерных инцидентах обязана безотлагательно сообщать о фактической аварийной ситуации. Однако выполнение ее требований невозможно, и МАГАТЭ об этом информировали.

Так, энергоблок №4 находится в состоянии "горячей" остановки вопреки требованиям лицензии, предусматривающим исключительно холодное состояние всех блоков. В то же время энергоблок №5, который оставался в состоянии "горячей" остановки также вопреки решению ДИЯРА, охлаждается.

"Украинский лицензированный персонал не имеет никакого отношения к несанкционированному переводу в "горячий" останов ЗАЭС-4. Они отказались, это сделали работники, которых привлекла фейковая эксплуатационная организация "Росатома", – отметил глава ядерного регулятора.

ДИЯРУ заблаговременно направила МАГАТЭ и всем соответствующим организациям все необходимые документы о несоответствии режиму эксплуатации ЗАЭС лицензионным требованиям.

Напомним, в Энергоатоме рассказали о ситуации на ЗАЭС. В частности, речь идет о минировании станции.

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