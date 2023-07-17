"Минируют нашу станцию": "Энергоатом" о ситуации на ЗАЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин говорит, что в последнее время ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не улучшилась и остается сложной.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию", - рассказал Котин.

По его словам, в настоящее время контроль радиационного состояния на площадке ЗАЭС осуществляется благодаря датчикам радиационного мониторинга, расположенным на правом берегу Днепра - в пяти километрах от станции.

На атомной электростанции в Энергодаре находятся инспекторы МАГАТЭ. Впрочем, оккупанты не допускают представителей агентства во все зоны, которые необходимо осмотреть.

"Несмотря на деградацию оборудования, мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", - отмечает Петр Котин.

Напомним, в украинской разведке проанализировали вероятность теракта на ЗАЭС и цели россиян. По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, риск, что оккупанты осмелятся совершить теракт на территории ЗАЭС, есть. Ведь оккупанты все еще находятся на территории объекта.

Кроме того, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на ЗАЭС остаются около 500 оккупантов, а также работников "Росатома".

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