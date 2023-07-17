"Мінують нашу станцію": "Енергоатом" про ситуацію на ЗАЕС

Президент "Енергоатома" Петро Котін каже, що впродовж останнього часу ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції не покращилася та залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - розповів Котін.

За його словами, наразі контроль радіаційного стану на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки давачам радіаційного моніторингу, які розташовані на правому березі Дніпра - за п'ять кілометрів від станції.

На атомній електростанції в Енергодарі наразі перебувають інспектори МАГАТЕ. Втім, окупанти не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання, ми дуже очікуємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", - наголошує Петро Котін.

Нагадаємо, в українській розвідці проаналізували ймовірність теракту на ЗАЕС та цілі росіян. За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території ЗАЕС, є. Адже окупанти все ще перебувають на території об'єкту.

Крім того, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що на ЗАЕС залишаються близько 500 окупантів, а також працівників "Росатома".

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