У розвідці проаналізували ймовірність теракту на ЗАЕС та цілі росіян

Ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території ЗАЕС, триває.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"На жаль, ці важливі об'єкти – "Кримський титан" та "Запорізька станція" – перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт – вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти", - сказав він.

Раніше очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що на території Запорізької атомної електростанції перебувають близько 500 російських військових та працівників "Росатома".

Тим часом Міністерство охорони здоров'я готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.