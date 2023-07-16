Вибухи на Сумщині: в ОВА назвали причину

У неділю, 16 липня, в обідню пору у Сумській області пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що над областю сили ППО збили ворожий безпілотник.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сумської ОВА.

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"Сьогодні В 11.30 засобами ППО ЗСУ був збитий ворожий БпЛА над територією Сумського району. Це вже друга ворожа ціль за день, знищена нашими захисниками! Дякуємо ще раз нашим героям!", - сказано у повідомленні.

Додамо, що о 11:07 Повітряні сили попереджали жителів Сумщини про можливу робота ППО по ворожу безпілотнику. Перед цим в області оголошувалася повітряна тривога, яка тривала 38 хв.

Як повідомляли раніше, у селі Трифонівка, що на Херсонщині, двоє дітей постраждали унаслідок вибуху невідомого обʼєкту. За даними ОВА, діти знайшли не вулиці невідомий предмет та вирішили його підняти. У обох - черепно-мозкові травми та контузії. 8-річна дитина також отримала ще й осколкові поранення тулуба, рук та опік ноги.

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