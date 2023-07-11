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У Херсоні через обстріли поранені пʼятеро людей, серед них – дитина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Херсоні через обстріли поранені пʼятеро людей, серед них – дитина

Обстріл Херсона 11 липня – поранені пʼятеро людей, серед них дитина. / Фото: Херсонська ОДА

Російські загарбники вчергове атакували Херсон 11 липня.

Російські окупанти вдень 11 липня обстріляли житлові квартали Херсона. Відомо про влучення в гуманітарний штаб та щонайменше п’ять житлових будинків. Внаслідок обстрілу поранено пʼятеро людей, серед них 8-річна дитина.  

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона. Серед них – 8-річна дівчинка, в котрої діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару вона перебувала на подвірʼї будинку", - розповів він. 
 
Також повідомляється, що внаслідок удару важкі поранення отримав 68-річний чоловік – йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги.  

Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 11 липня російська армія обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні. 

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Дата публікації
Перегляди
160
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