Окупанти обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні

У вівторок, 11 липня, російська армія обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Росіяни обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівля гуманітарного штабу в Суворовському районі, де містяни отримували допомогу, зазнала пошкоджень.

Обстріли Херсонщини

Вдень 11 липня росіяни обстріляли з "Градів" Херсонську область. Окупанти вдарили по Софіївці Станіславської громади. За попередньою інформацією, загинула жінка.

Також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни готують масований обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. Людей закликали не бути на вулицях.

Протягом минулої доби, 10 липня, окупанти 52 рази обстріляли Херсонську область. Вони поцілили в райони 15 населених пунктів області. Росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку в селі Інженерне. Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань.

​​​​​​Читайте також: