Нічна атака дронів: в ЗСУ розповіли про мету ударів по Одещині

Два дрони влучили в адміністративну будівлю припортової споруди.

Російська атака безпілотниками, яку окупанти вночі проти 11 липня завдали по Одеській області, була спрямована на портову інфраструктуру, щоб зірвати "зернову угоду".

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, два дрони влучили в адміністративну будівлю припортової споруди. Уламки збитих безпілотників впали у термінали. Зокрема, у зерновий.

"Атака вочевидь була спрямована саме на портову інфраструктуру. Там, де скупчення зернового терміналу, відповідних місць зберігання зерна. Враховуючи шантажі терористів про те, що вони хочуть перервати "зернову угоду", в принципі все зрозуміло і виправдано", - сказала Гуменюк.

У зоні відповідальності ОК "Південь" збили 22 дрони-камікадзе, повідомила представниця ЗСУ. Людських втрат внаслідок нічної атаки армії РФ немає.

"Є незначні руйнування, які усуваються. Всі пожежі, які виникли внаслідок влучання і падіння уламків, були оперативно ліквідовані", - сказала Гуменюк.

Нічна атака дронами

Вночі у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. В Одеській області було чути вибухи. Сирени в регіоні пролунали о 02:36. Тривога тривала до 04:10.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог атакує південь України: триває робота ППО. Людей просили перебувати в укриттях.

Вже в 03:36 повітряна тривога була оголошена на Київщині. Була загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що на підступах до столиці працює ППО.

Після закінчення тривоги, яка тривала до 05:27, в КМВА поінформували, що усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО. Зазначається, що ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ.

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