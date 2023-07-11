Генерал США розповів, що потрібно Україні для звільнення Криму 

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що звільнення анексованого РФ Криму має бути пріоритетним, адже півострів має вирішальне значення. Втім, станеться це, якщо Україна отримає необхідну допомогу.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Годжес наголошує, його твердження про звільнення Криму до кінця 2023-го базуються на одній умові: все вийде, якщо ЗСУ отримають військову допомогу. Зокрема, далекобійні ракети ATACMS.

"Якщо ж ні, то це зробить цю завдання важчим. Я вважаю, звільнення Криму має бути пріоритетом, тому що він має вирішальне значення. Не думаю, що Україні вдасться забезпечити свою безпеку та відновити економіку, поки Росія тримає під окупацією Крим. Швидкість цього залежить від передачі США та іншими партнерами необхідної зброї. Це точно станеться та може статися цьогоріч, якщо ми надамо те, що потрібно Україні. Якщо ні - це займе набагато більше часу і буде більше втрат", - наголосив Бен Годжес.

Нагадаємо, раніше Бен Годжес заявляв, що ЗСУ ще можуть звільнити Крим до кінця літа, але є "проблема". З його слів, Україні потрібно вже зараз надати ракети ATACMS і літаки F-16. Якщо ж ні, то звільнення півострова триватиме значно довше.

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