"НАТО – з Україною": Бен Годжес про сигнали від саміту для Путіна

У Вільнюсі 11-12 липня 2023 року відбудеться саміт НАТО, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. Серед ключових тем саміту – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з агресією Росії. Робота над тим, який меседж має бути надісланий у Вільнюсі велася багато місяців.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес.

"Зроблена величезна робота для того, щоб донести офіційні позиції. Робота над тим, який меседж має бути надісланий у Вільнюсі велася багато місяців. На першому місці завжди буде єдність Альянсу. Не дивлячись на дискусії, що тривають в середині – головний пріоритет показати єдність на такому саміті. І вони це зроблять. Також прозвучать слова потужної підтримки Україні та її продовження. Існують різні розуміння того, як це зробити: надати членство чи якось інакше, але показати, що НАТО з Україною. По-третє, буде спроба продемонструвати політику відкритих дверей. Я сподіваюся, що Туреччина та Угорщина опустять свої претензії до Швеції. І в кінці кінців, ми почуємо сигнал про готовність сил НАТО: оновлення стратегічних планів, покращення логістики, посилення сил протиповітряної оборони", -сказав Ходжес.

Нагадаємо, Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО у Вільнюсі. У Білому домі назвали головну тему переговорів.

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