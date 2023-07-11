"НАТО – с Украиной": Бен Ходжес о сигналах от саммита для Путина

В Вильнюсе 11-12 июля 2023 года состоится саммит НАТО, на который соберутся главы стран-членов Альянса. Среди ключевых тем саммита – перспектива вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшая военная поддержка в борьбе с агрессией России. Работа над тем, какой месседж должен быть направлен в Вильнюсе, велась много месяцев.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Проделана огромная работа для того, чтобы донести официальные позиции. Работа над тем, какой месседж должен быть направлен в Вильнюсе велась много месяцев. На первом месте всегда будет единство Альянса. Несмотря на продолжающиеся дискуссии – главный приоритет показать единство на таком саммите. И они это сделают. Также прозвучат слова мощной поддержки Украине и ее продолжения. Существуют разные понимания того, как это сделать: предоставить членство или как-то иначе, но показать, что НАТО с Украиной. В-третьих, будет попытка продемонстрировать политику открытых дверей. Я надеюсь, что Турция и Венгрия опустят свои претензии к Швеции. И в конце концов, мы услышим сигнал о готовности сил НАТО: обновлении стратегических планов, улучшении логистики, усилении сил противовоздушной обороны", — сказал Ходжес.

Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся во время саммита НАТО в Вильнюсе. В Белом доме была названа главная тема переговоров.

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