Росія не має військової мотивації, щоб підірвати ЗАЕС – пояснення експерта

Військовий експерт пояснив суть гри Путіна та погрози теракту на Запорізькій АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін влаштовує політичні ігри, погрожуючи підірвати Запорізьку АЕС, у спробах шантажувати Захід, проте сценарій підриву окупантами Запорізької АЕС – "це щось із розряду фантастики". Росія не має ані військової, ані політичної мотивації.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

"Якщо підрив греблі Каховської ГЕС мав хоча б якусь військову доцільність, то тут це виглядає просто шизофренічно. І Путін розуміє, що це призведе до більших наслідків на міжнародній арені", – заявив Жирохов.

Росія використовує Запорізьку АЕС як подразник для України і Заходу. Водночас атомна станція, по якій українські Сили оборони ніколи не завдадуть удару, перетворилася на хаб для зберігання зброї ворога.

"Очевидно, що Україна ніколи не завдаватиме ударів по Запорізькій АЕС, по Енергодару, місцевість навколо розміщена в зоні ураження українських засобів, тих самих Storm Shadow тощо", – зауважив він.

Нагадаємо, у ГУР оцінили ймовірність теракту на Запорізькій АЕС та назвали цілі ворога.

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