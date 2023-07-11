Данілов розкрив, скільки генералів у РФ підтримують Пригожина замість Путіна

У РФ щонайменше 14 генералів підтримують керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов пише Reuters.

За його словами, у Росії є дуже багато командирів, які не підтримують президента Володимира Путіна.

"Мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам", - йдеться у повідомленні.

"Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася", - каже одна з місцевих мешканок у Москві.

Ще одна мешканка розповіла, що "Вагнер" має широку підтримку в місті, і що багато бойовиків "Вагнера" є вихідцями з Богучара. Мешканка підкреслила, що "вони всі друзі".

Раніше стало відомо, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 1 липня зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним.

Аналітики ISW кажуть, що рішення російського президента Володимира Путіна не швидко покарати групу "Вагнер" та переслідувати учасників заколоту ставить його самого та його підлеглих у незручне становище.

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