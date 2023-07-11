Данилов раскрыл, сколько генералов в РФ поддерживают Пригожина вместо Путина

В преддверии Пригожин с Путиным встретились в Москве.

В РФ по меньшей мере 14 генералов поддерживают руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов пишет Reuters.

По его словам, у России очень много командиров, которые не поддерживают президента Владимира Путина.

"Жители российского гарнизонного города Богучар, лежащего на трассе М-4 в направлении Москвы и в котором дислоцируется российская военная часть, рассказали, что военные не оказывали никакого сопротивления "вагнеровцам", и что значительное количество людей в городе, в том числе военнослужащие, симпатизировали мятежникам", — говорится в сообщении.

"Кого нам еще поддерживать? Хотя один достойный человек не испугался", — говорит одна из местных жительниц в Москве.

Еще одна жительница рассказала, что "Вагнер" имеет широкую поддержку в городе, и что многие боевики "Вагнера" являются выходцами из Богучара. Жительница подчеркнула, что "они все друзья".

Ранее стало известно, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 1 июля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Аналитики ISW говорят, что решение российского президента Владимира Путина не быстро наказать группу "Вагнер" и преследовать участников мятежа ставит его самого и подчиненных в неудобное положение.

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