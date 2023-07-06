"Енергоатом" попереджає про нову загрозу на ЗАЕС: що сталося

Окупанти призначають на посади спеціалістів, які не мають необхідних знань та навичок.

В "Енергоатомі" попереджають про ще одну загрозу від діяльності росіян на Запорізькій атомній електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі. Окупанти довіряють керування об’єктом недосвідченим спеціалістам з РФ.

Про це повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що керівником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС. Втім, він має досвід роботи лише сім місяців. Натомість ця посада потребує наявності значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором"

"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян", - наголошують в "Енергоатомі".

Своїми діями російські окупанти вкотре наражають світ на небезпеку. Саме тому в компанії зауважують, що необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією законному оператору "Енергоатому"

"Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає", - додають у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС

На даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти. До слова, про мінування четвертого енергоблоку напередодні повідомили українські офіційні особи. За останніх півтора року на супутникових фото станції не було жодних схожих об’єктів до цього моменту.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху спадає. З його слів, зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає.

Тим часом Рафаель Ґроссі, голова МАГАТЕ видав цинічну заяву про мінування Запорізької АЕС. З його слів, "під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування".

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