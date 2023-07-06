"Энергоатом" предупреждает о новой угрозе на ЗАЭС: что произошло

Оккупанты назначают на должности специалистов, не имеющих необходимых знаний и навыков.

В "Энергоатоме" предупреждают еще об одной угрозе от деятельности россиян на Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. Оккупанты доверяют управление объектом неопытным специалистам из РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что руководителем смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС. Впрочем, у него опыт работы всего семь месяцев. В то же время эта должность требует наличия значительно большего опыта, ведь предполагает оперативное управление реактором"

"Квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, который годами обеспечивал работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов. В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян", — подчеркнула пресс-служба.

Своими действиями российские оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Именно поэтому в компании отмечают, что необходимо как можно скорее вернуть контроль над станцией законному оператору "Энергоатома"

"Из-за некомпетентности и неопытности ввезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет", — добавляют в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

На крыше ЗАЭС спутник запечатлел новые объекты. Кстати, о минировании четвертого энергоблока накануне сообщили украинские официальные лица. За последние полтора года на спутниковых фото станции не было никаких похожих объектов до этого момента.

Между тем глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что угроза теракта на Запорожской АЭС понемногу спадает. По его словам, сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается.

Между тем Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ выдал циничное заявление о минировании Запорожской АЭС. По его словам, "во время недавних инспекций мы не зафиксировали никаких признаков минирования".

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