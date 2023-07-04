Що відомо про потенційний теракт на ЗАЕС: можливі сценарії та алгоритм дій

Жоден сценарій подій на Запорізькій атомній електростанції не потребує на сьогодні вживання таблетованих препаратів йоду або його розчинів.

Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції останнім часом загострилася та залишається напруженою. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС.

Можливі сценарії

Окупанти розпочали підготовку до провокації на ЗАЕС – СтратКом ЗСУ

Збройні Сили України 4 липня офіційно повідомили про можливу підготовку провокації на території Запорізької АЕС, яка перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої", - повідомляє СтратКом ЗСУ.

Військові кажуть, що їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

Уже 50/50: Подоляк оцінив загрозу теракту на ЗАЕС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінює загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50.

"П'ятдесят вже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія - ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для "Росатому" - вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити", – каже він.

Подоляк пояснив, що РФ використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь яким-шляхом.

Росія готує новий план: Кулеба про ситуацію на Запорізькій АЕС

Напруження щодо Запорізькою АЕС залишається високим. Тому Росія отримала чіткі сигнали не лише від України, але й від інших країн про неприпустимість її планів підірвати Запорізьку АЕС. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За словами Кулеби, тепер росіянам буде набагато складніше реалізувати свій план.

"Я думаю, що отримали (чіткі сигнали - ред.), і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті", - сказав міністр.

Кулеба припускає, що натомість у Росії вигадують уже новий план.

Є перспективи того, що з Запорізькою АЕС все буде добре – аналітик Ступак

Візит головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного і начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Сергія Шаптала 3 липня на Рівненську АЕС можна вважати ознайомчою поїздкою, аби наші військовослужбовці чітко знали, що і в якій послідовності їм робити, коли вони опиняться на Запорізькій АЕС.

Таку думку висловив ввійськовий аналітик Іван Ступак.

Експерт наголосив, що Запорізька АЕС — це декілька великих споруд заввишки як багатоповерховий будинок: “Я думаю, що це була ознайомча поїздка головнокомандувача. Є перспективи того, що з Запорізькою АЕС все буде добре. Наші військовослужбовці будуть чітко знати, що і в якій послідовності робити, коли вони там опиняться, щоб не втратити дорогоцінний час”.

Те, що з ЗАЕС поїхали співробітники Росатому, говорить про те, що не варто виключати варіант підриву, вважає Іван Ступак: "Така історія дійсно може бути. Це стандартна тактика — все, що можна знищити, треба знищити".

Другий складник, на думку експерта, це реакція на випередження: "Вони дивляться на карту і бачать, що з півночі просуваються наші військові, вони гризуть російську оборону. Є тривожний сигнал для російської армії на лівому березі Херсонської області біля Антонівського мосту, де розташований маленький плацдарм наших військовослужбовців".

Тобто, пояснює Іван Ступак, противник розуміє — якщо буде прорив з двох боків, то вся ця група російських солдатів на ЗАЕС потрапить просто в оточення: “Тому я думаю, що вони на випередження намагаються вивезти якусь частину документації та людей для того, аби у разі втечі робити це легко, а не з якимось баластом”.

Алгоритм дій у разі аварії на Запорізькій АЕС

Якщо ж Росія все ж наважится влаштувати аварію на ЗАЕС, експерт з прогнозування розповсюдження радіоактивних аерозолів у повітрі та член бригади радіаційного моніторингу Захар Іванов розповів покрокову інструкцію, що робити в разі викиду радіаційної хмари. Якщо станеться аварія на АЕС, алгоритм дій такий:

дослухатися до офіційних повідомлень;

перейти до укриття;

запастися бутильованою водою;

загорнути продукти харчування в герметичні пакети;

взяти маску й респіратор;

мати одяг, який легко помити (плащ, гумові чоботи).

Тривожна валіза для евакуації із зони радіаційної аварії / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Основні принципи захисту від опромінення:

захист відстанню (перебувати якомога далі від джерела опромінення),

захист часом (перебувати якомога менше часу поблизу джерела опромінення),

захист екраном (розташовувати щось між собою і джерелом опромінення).

Як поводитися під час радіаційної аварії та хімічної атаки: майстер-клас

Чи потрібна йодна профілактика?

Жоден сценарій подій на Запорізькій атомній електростанції не потребує на сьогодні вживання таблетованих препаратів йоду або його розчинів.

Про це повідомив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначається, що йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

Радіоактивний йод може утворитися лише в разі роботи енергоблока на потужності.

"Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено у стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС перебувають у зупині щонайменше дев'ять місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу", – повідомили в центрі.

Науковці стверджують, що період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується удвічі, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько восьми діб, а інші ізотопи мають ще коротший період напіврозпаду.

"Це своєю чергою означає, що від моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду цього ізотопу йоду. Тобто його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилася в мільярди разів порівнюючи з вереснем 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Науковці пояснили, що йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, в разі гіпотетичної аварії чи теракту на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна та навіть може бути шкідливою.

Також у центрі повідомили, що рішення про приймання йоду населенням буде ухвалюватися місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки.

Що робити батькам у разі аварії на АЕС, якщо діти в закладі освіти?

Експерт рекомендує кожному захиститися на певний період часу на тих місцях, де вони перебувають, а потім буде відома інформація стосовно того, де краще перебувати та як краще рухатися. Тоді можна з'єднатися зі своїми родинами та рухатися й дивитися, що робити далі. Краще бути в укритті та чекати на офіційні повідомлення.

Як від радіації захистити домашніх тварин?

забрати тваринку до укриття,

мати корм і воду,

не давати виходити на подвір’я,

на вулиці носити на руках.

У свою чергу доктор технічних наук, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко заявив, що якщо під час ймовірного проведення теракту російськими загарбниками на Запорізькій АЕС литиме дощ, це дозволить знизити наслідки від аварії.

Зазначимо, що у разі катастрофи на Запорізькій АЕС радіація пошириться як територією України, так і на сусідні держави. Йдеться про Білорусь, Польщу та країни Балтії.

Нагадаємо, Запорізька АЕС у ніч проти 4 липня втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

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